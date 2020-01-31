В Ровно госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус: что известно

В Ровно на карантин отправили девушку, которая обратилась к медикам за помощью. Она сообщила, что чувствует недомогание и недавно вернулась из Китая.

Ее уже положили в специальный бокс в инфекционной больнице города. Девушке 22 года, к медикам она обратилась после того, как у нее повысилась температура. Об этом информирует Радио ТРЕК.

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Сейчас врачи уже взяли у пациентки анализы на грипп и ОРВИ. Они решили действовать методом исключения, поскольку тестов на коронавирус в Украине пока нет.

Она нормально чувствует себя. Сейчас наблюдают за ее состоянием. Ни на что не жалуется. Мы-то исследования будем проводить, но я очень сомневаюсь, что мы что-то найдем. Это просто перестраховка,

– рассказал о маловероятности страшного диагноза у ровенчанки директор областного лабораторного центра Роман Сафонов.

Девушку изолировали на 10 дней.

Что еще известно о ситуации с ровенчанкой?В Китае девушка работала в сфере питания и обслуживания. В Украину летела с пересадками через Египет. Ее неоднократно осматривали медики перед вылетом из аэропортов. Прибыв в Ровно, она почувствовала легкое недомогание, поэтому сознательно и обратилась к медикам. Клинических признаков коронавируса нет, поэтому привлекать медиков из столицы пока нет смысла.



Посуду для пациентки обрабатывают спецсредствами. Посещать ее нельзя.



Если состояние здоровья девушки не ухудшится и результаты анализов будут удовлетворительные, ей позволят покинуть отделение.

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9692 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 184 человека.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

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