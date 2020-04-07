В Ровно на коронавирус заболели трое сотрудников СБУ
В Ровно у троих сотрудников СБУ подтвержден факт инфицирования COVID-19. Сейчас больные госпитализированы в больницу.
Об этом во время брифинга сообщил председатель Ровенской областной государственной администрации Сергей Подолин.
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По словам чиновника, зараженные коронавирусом сотрудники СБУ сейчас находятся в больнице. В помещении СБУ были проведены карантинно-ограничительные мероприятия.
Кабинеты учреждения были обработаны работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ежедневно проводится дезинфекция помещений как работниками ГСЧС, так и работниками СБУ,
– заявил Подолин.
В учреждении закрыта столовая. Все сотрудники СБУ, которые вернулись из-за границы, отправленные на 14-дневный карантин. Сейчас часть личного состава СБУ в отпусках.
Подолин добавил, что другие оперативные работники, которые работают в учреждении, размещены в соответствии с нормами безопасности.
По состоянию на 31 марта, в Ровненской области зарегистрировали 40 случаев заражения коронавирусом и 5 летальных случаев.
COVID-19 зафиксировали уже в Ровно, Ровненском и Сарненскому районах. Известно, что подавляющее большинство больных – жители села Тынное Сарненского района.
В связи со вспышкой в области увеличили количество госпитальных баз для лечения коронавируса. Кроме Ровненской городской больницы и Сарненской ЦРБ, в регионе обустроили еще Дубенскую городскую больницу, а также Рокитновскую та Костопольскую районные больницы.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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