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В Румынии первый случай заражения коронавирусом

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Кількість інфікованих коронавірусом зростає / Unsplash

Коронавирус все ближе к Украине, болезнь впервые зафиксировали в Румынии.

Пациента госпитализировали с признаками болезни, впоследствии диагноз подтвердили лабораторно.

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Пациент у которого подтвердили коронавирус Covid-2019 три недели назад вернулся из Италии.

Что известно о коронавирусе в Италии

  • На 25 февраля уже известно о 229 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. 10 человек в Италии из-за коронавируса умерли: все они были пожилыми людьми.
  • Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса, ограничено передвижение по стране. За его нарушение предусмотрены наказания даже тюрьмой.
  • Наибольшее количество больных в итальянских регионах Ломбардии и Венето. В этих районах отменили общественные мероприятия.
  • Генконсульство Украины в Милане временно остановило прием граждан и выдачу документов.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус 2020 Новости Здоровье Румыния Здоровье Лечение
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