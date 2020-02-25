В Румынии первый случай заражения коронавирусом
Коронавирус все ближе к Украине, болезнь впервые зафиксировали в Румынии.
Пациента госпитализировали с признаками болезни, впоследствии диагноз подтвердили лабораторно.
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Пациент у которого подтвердили коронавирус Covid-2019 три недели назад вернулся из Италии.
Что известно о коронавирусе в Италии
- На 25 февраля уже известно о 229 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. 10 человек в Италии из-за коронавируса умерли: все они были пожилыми людьми.
- Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса, ограничено передвижение по стране. За его нарушение предусмотрены наказания даже тюрьмой.
- Наибольшее количество больных в итальянских регионах Ломбардии и Венето. В этих районах отменили общественные мероприятия.
- Генконсульство Украины в Милане временно остановило прием граждан и выдачу документов.
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