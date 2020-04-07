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В Румынии в родильном вспышка коронавируса: детали

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На западе Румынии зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции среди новорожденных одного из роддомов. Министр здравоохранения Румынии уже приказал провести расследование

Об этом сообщает Romania Insider.

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Детали вспышки COVID-19 среди младенцев

Известно, что роддоме в городе Тимишоара у десяти младенцев оказались положительные тесты на COVID-19, однако у матерей этих детей результаты тестирования показали отрицательный результат.

Всего у 49 матерей и их детей были взяты пробы 1 апреля, а лаборатория проводила тесты 5 и 6 апреля.

Но со 2 по 4 апреля были выписаны девять матерей с зараженными коронавирусом детьми, одна женщина с ребенком остается в медицинском учреждении.

Коротко о распространении коронавируса в Румынии

Из-за пандемии коронавируса в мире правительство Румынии 16 марта объявило в государстве чрезвычайное положение. До этого Румыния условно разделила территорию стран ЕС на зоны риска и ввела ограничения на границе из-за коронавируса.

В Румынии по состоянию на 7 апреля обнаружили 4 417 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди которых 197 человек уже умерли.


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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Дети Румыния
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