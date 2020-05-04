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В Сербии планируют отменить режим чрезвычайного положения с 7 мая

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У Сербії послаблюють карантин
У Сербії послаблюють карантин / Alex Blokstra, Unsplash

В Сербии снизился уровень заболеваний COVID-19 и составляет менее 5% уже 7 дней подряд. Следовательно, в стране планируют отменить режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink.

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По его словам, за отмену режима 6 мая проголосует парламент страны.

Снижение количества новых больных позволяет возобновить работу кафе, ресторанов, торговых центров – конечно, с учетом всех необходимых соблюдением правил, в том числе и социальной дистанции.

Также известно, что уже с 4 мая в Сербии возобновится работа общественного транспорта.

Какова ситуация с COVID-19 в Сербии

  • В Сербии выявлено 9464 случаев заражения коронавирусом.
  • От COVID-19 умерли 193 человека.

Важливість карантину
Важность карантина / инфографика 24 Канала

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Сербия Коронавирус COVID-19 Здоровая жизнь Здоровье
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