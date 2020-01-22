В Шанхае дезинфицируют целые районы из-за вспышки смертельной пневмонии: появилось видео

Смертельный новый вид коронавируса, распространяющийся из Китая в другие страны, в течение 11 дней убил девять человек. Крупные мировые аэропорты принимают меры, чтобы обезопасится от опасной болезни, которая может стать причиной пандемии, а в Китае начали дезинфицировать целые районы.

В сети появилось видео, как в Шанхае дезинфицируют потенциально опасные районы из-за вспышки смертельной пневмонии, случаи которой зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, Тайване, Гонконге, США и вероятно на Филиппинах.

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На ролике показано, как по улицам ездит техника, обрабатывающая их специальными парообразными веществами. Добавим, что по состоянию на 22 января зафиксировано 440 больных и девять смертей от неизвестного вида коронавируса.

В Шанхае дезинфицируют районы из-за вспышки смертельной пневмонии: смотрите видео

В социальных сетях туристы и китайцы из Уханя, откуда начал распространяться вирус, начали размещать снимки в защитных масках на своих страницах в Инстаграме. Как рассказывают интернет-пользователи еще неделю назад никто вообще не защищался, однако ситуация ухудшилась из-за летальных случаев. На фото видно, как взрослые и их дети закрывают свои лица, чтобы не подхватить вирус.

Жителей девятимиллионных города Ухань китайские власти призывает не покидать город, а туристам не приезжать туда.

"Не нужно ездить в Ухань. А те, кто живет там, пожалуйста, не покидайте город", – подчеркнул вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин.

Смертельная пневмония в Китае фото из Уханя



Аэропорт в Ухане / Instagram / @larepubblica



Аэропорт в Ухане/ Instagram / @larepubblica



Аэропорт в Ухане/ Instagram / @larepubblica



Аэропорт в Ухане/ Instagram / @larepubblica



Аэропорт в Ухане/ Instagram / @larepubblica

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