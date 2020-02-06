В школах контрацепцию приравняли к аборту: что преподают старшеклассникам

В прошлом году 130 школ начали преподавать курсы "Основы семьи" для учащихся 10-11 классов. Подростков учат, как строить счастливую семью, впрочем, некоторые советы не только недейственные, но и вредные.

Как пишет BBC, в учебнике рассказывают о планировании детей и ответственности родительства. Впрочем, для предотвращения беременности ученикам советуют пользоваться не контрацепцией, а высчитывать дни цикла.

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"Метод распознавания плодности" авторы считают естественным и надежным методом, однако, в учебнике речь не идет о том, как высчитывать эти дни.

Авторы курса утверждают, что презервативы имеют противозачаточное или абортивное действие. В то же время, кастрация, гормонотерапия, внутриматочные спирали приравниваются к абортивным средствам. А те же аборты в учебнике называют грехом и неоправданным поступком, то есть в итоге ребенок может подумать, что контрацепция – грех.

Несмотря на то, что преимущества контрацепции в курсе не упоминаются вообще, авторы нашли новый метод не заразиться ВИЧ-ом и генитальным герпесом – просто не заниматься сексом "за пределами супружества".

Фото страниц учебника "Основы семьи" / Источник: BBC

Также ученикам рассказывают, что до брака от половых отношений стоит воздержаться.

Если парень и девушка вступают в интимные отношения, то за этим почти всегда наступает разрыв отношений. Здесь даже не нужно опираться на какие-то научные исследования,

– говорится в учебнике.

В учебниках "Основы семьи" журналисты обнаружили еще множество интересных вещей. К примеру, брак должен заключаться до 30 лет и желательно, чтобы в каждой семье было по 3 ребенка.

Но несмотря на то, что ученикам рассказывают о домашнем насилии, ошибках в воспитании, проблемах подростков и противодействии манипуляции, все же считают, что женщина – лучший воспитатель в семье. По словам авторов, женщина должна помогать мужу становиться лучшим отцом, направлять его, хвалить и подчеркивать его воспитательный потенциал.

Некоторые родители призвали отменить эти курсы, называя их дискриминационными. Прислушавшись к критике, с декабря Минобразования временно прекратило преподавание "Основ семьи" в школах. Вместе с тем, быть курсам или нет – будет решать научно-методический совет по вопросам образования.

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