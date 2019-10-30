В школе в Одесской области четверо детей заболели гепатитом "А"

6 Читати новину українською
вирус гепатита
вирус гепатита / newsw.world

В лабораторном центре Одессы сообщили об обнаружении группового заболевания гепатитом "А" учеников школы в Беляевском районе Одесской области.

Региональное отделение лабораторной службы сообщает, что инфицировано 4 детей. В двух учеников диагноз подтвердили лабораторно, после того, как обнаружили на прошлой неделе.

Важно: Гепатиты А, В и С: первые симптомы, лечение, профилактика

В школе, где учились ученики, специалисты провели комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий по лабораторным контролем.

 
Гепатит – что это?

Вирусное заболевание печени, течение которого может быть как легким так и трудным. Передача вируса происходит через прием инфицированных пищевых продуктов или воды, или при непосредственном контакте с инфицированным человеком.

Почти все люди, пораженные гепатитом А, полностью выздоравливают и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни.

В течение последних нескольких дней сообщения о вспышках гепатита поступают из разных регионов Украины. В Чернигове даже прекратили обучение в одной из школ, откуда в инфекционную больницу попали 16 детей с гепатитом.

Заболевание также диагностировали у работницы школьной столовой. А в поселке Константиновка Харьковской области девять человек заболели гепатитом "А".

 
Гепатит – симптомы
  • повышенная температура,
  • слабость,
  • отсутствие аппетита,
  • диарея,
  • рвота,
  • неприятные ощущения в животе,
  • моча становится темной,
  • пожелтение кожи и белков глаз.
blog_ava
Германия отреагировала на разведение войск в Золотом
29 октября
250
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Одессы Здоровье Дети Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 100023
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
28 октября 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 44830
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
1360
Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
22 октября 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Наталя Сколоздра 917
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
22 октября 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 36008
Новости
Больше новостей
Залиште відгук