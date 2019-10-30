В школе в Одесской области четверо детей заболели гепатитом "А"

В лабораторном центре Одессы сообщили об обнаружении группового заболевания гепатитом "А" учеников школы в Беляевском районе Одесской области.

Региональное отделение лабораторной службы сообщает, что инфицировано 4 детей. В двух учеников диагноз подтвердили лабораторно, после того, как обнаружили на прошлой неделе.

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В школе, где учились ученики, специалисты провели комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий по лабораторным контролем.

Гепатит – что это? Вирусное заболевание печени, течение которого может быть как легким так и трудным. Передача вируса происходит через прием инфицированных пищевых продуктов или воды, или при непосредственном контакте с инфицированным человеком. Почти все люди, пораженные гепатитом А, полностью выздоравливают и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни.

В течение последних нескольких дней сообщения о вспышках гепатита поступают из разных регионов Украины. В Чернигове даже прекратили обучение в одной из школ, откуда в инфекционную больницу попали 16 детей с гепатитом.

Заболевание также диагностировали у работницы школьной столовой. А в поселке Константиновка Харьковской области девять человек заболели гепатитом "А".