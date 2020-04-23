В Шотландии планируют вернуться к нормальной жизни не раньше 2021 года

Правительство в Шотландии сообщило, что, скорее всего, страна не вернется к нормальной жизни в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Старджен, пишет Интерфакс.

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"Возвращение к нормальной жизни, как мы знаем, не представляется возможным в ближайшем будущем", – заявила Стерджен.

Первый министр Шотландии подчеркнула, что "социальная дистанция и ограничение контакта с другими людьми будут реальностью нашей жизни еще долгое время".

Это точно будет так до того момента, пока лечение и создание вакцины не смогут предложить нам других вариантов. А это значит, что, возможно, эти меры будут действовать до конца этого года, а может, даже и дольше,

– сказала Старджен.

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Источник: Worldometers