В Шотландии женщин будут бесплатно обеспечивать средствами гигиены
Шотландия стала первой страной в мире, которая утвердила план по обеспечению бесплатного доступа санитарно-гигиенических изделий для всех женщин.
Об этом пишет издание The Jakarta Post.
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Согласно законодательству, такие средства, как тампоны и гигиенические прокладки, будут бесплатными для всех женщин Шотландии и доступными в определенных общественных местах.
Ожидается, что этот план пройдет первое голосование в шотландском парламенте, а стоимость воплощения составит около 31,24 миллиона долларов.
По словам инициатора законопроекта Моники Леннон, средства гигиены – это не предметы роскоши, а необходимые продукты для женщин.
"Мы меняем культуру, и действительно здорово, что другие страны по всему миру очень внимательно следят за тем, что мы делаем", – добавила Леннон.
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