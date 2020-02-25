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В Шотландии женщин будут бесплатно обеспечивать средствами гигиены

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Шотландия стала первой страной в мире, которая утвердила план по обеспечению бесплатного доступа санитарно-гигиенических изделий для всех женщин.

Об этом пишет издание The Jakarta Post.

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Согласно законодательству, такие средства, как тампоны и гигиенические прокладки, будут бесплатными для всех женщин Шотландии и доступными в определенных общественных местах.

Ожидается, что этот план пройдет первое голосование в шотландском парламенте, а стоимость воплощения составит около 31,24 миллиона долларов.

По словам инициатора законопроекта Моники Леннон, средства гигиены – это не предметы роскоши, а необходимые продукты для женщин.

"Мы меняем культуру, и действительно здорово, что другие страны по всему миру очень внимательно следят за тем, что мы делаем", – добавила Леннон.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Шотландия Женское здоровье
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