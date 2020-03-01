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В штате Вашингтон объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

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В городе Сиэтл штата Вашингтон от коронавируса умер первый американец. В штате объявили чрезвычайное положение, чтобы остановить распространение опасной болезни.

Наразі влада розглядає можливість скасування спортивних змагань та закриття шкіл у штаті, пише The New York Times.

Важливо: Через епідемію коронавірусу 38% американців бояться пива бренду Corona

"Це сумний день в нашому штаті, коли ми дізнаємося, що вашингтонець помер від Covid-19", – заявив губернатор Вашингтона Джей Інслі.

Вірус продовжує шириться західним узбережжям США. Раніше у місті Кіркленд штату Вашингтону медичний працівник будинку літніх людей та літня мешканка цього закладу мали позитивний тест на коронавірус.

Загалом серед 288 мешканців будинку у понад 50 виявили симптоми респіраторних захворювань. Деяких госпіталізували з пневмонією.

Кіркленд на карті:

За статистикою, літні люди частіше стикаються з серйозними захворювання після інфікування коронавірусом і вони частіше помирають від ускладнень.

Важливо! Перший випадок зараження коронавірусів у США був зафіксований також у штаті Вашингтон. Загалом у Штатах 68 підтверджених випадків коронавірусу, 7 людей вже одужали. 

Що відомо про коронавірус: головне

  • Інфекцію вперше виявили в місті Ухань, ймовірно, саме там вона й зародилася.
  • У більшості країн проводиться скринінг температури у прибулих туристів, а деякі країни взагалі закрили транспортне сполучення з Китаєм.
  • Коронавірус 2019-nCoV підтвердили у чотирьох українців, одна з них одужала. Усі вони є членами екіпажу судна Diamond Princess. В Україні жоден випадок захворювання не підтвердився.
  • Станом на 29 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 924 осіб. Загальна кількість інфікованих – 85 187 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 39 тисяч людей.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Алена Захарова
Теги: Новости США Жертвы Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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