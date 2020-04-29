В Швейцарии 9-летнюю жертву коронавируса перепутали с 109-летней

Недавно Швейцария сообщила о первой детской жертве от коронавирусной инфекции. Впоследствии выяснилось, что на самом деле человеку не 9 лет, а 109.

Дело в том, что во многих регионах Швейцарии медицинские базы данных возлагаются на факсимильные машины и ввод информации вручную, сообщает The Local.

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Устаревшая система ведения медицинской документации привела к ошибке. Она зафиксировала, что жертва якобы родилась в 2011, но на самом деле в 1911 году.

Интересно, что на прошлой неделе была похожая проблема. 87-летнюю жертву COVID-19 зарегистрировали как 27-летнюю. Обе ошибки были вызваны ручным вводом данных после отправленного отчета через факс.

Сейчас в Швейцарии большинство врачей используют факсимильные аппараты для сообщения о случаях коронавируса, хотя управление здравоохранения просило подавать отчеты именно электронными средствами.

Что известно о коронавирусе в Швейцарии

По состоянию на 29 апреля в Швейцарии умерло около 1700 человек от коронавируса, при чем ни одному умершему не было меньше 30 лет.

Всего 6 умерших из-за COVID-19 были в возрасте от 30 до 50 лет.

Всего заболели коронавирусом около 30 тысяч человек, а выздоровели – 22 600.

Швейцария поэтапно начала выходить из карантина 27 апреля.

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