В Швейцарии гомофобии признали преступлением

В Швейцарии дискриминацию по признаку сексуальной ориентации признали преступлением.

За поддержку проекта на референдуме проголосовали более 63% граждан. Они выступили за то, чтобы закон, запрещающий дискриминацию людей по признаку сексуальной ориентации, был реализован, сообщает euronews.

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Нарушителям статьи, которая предусматривает наказание за дискриминацию по расовому, этническому или религиозному признаку, грозят штрафы и до трех лет лишения свободы.



Гомофобия в Швейцарии вне закона / unsplash.com

Депутат от социал-демократической партии Матиас Рейнар подчеркнул, что это важный шаг в области прав человека: "Это важная победа, и теперь мы ждем разрешения на браки для всех, это очень важно".

Гомофобия – что это? Психическое расстройство, которое проявляется в виде страха и ненависти к людям с гомосексуальной ориентацией. Гомофобию можно рассматривать как часть ксенофобии. Часто самые активные гомофобы являются гомосексуалами, но в следствии определенных факторов не могут признаться себе и окружающим и превращают эти чувства в ненависть.

Отметим, что ранее этот законопроект поддержал парламент страны. Министр юстиции Карин Келлер-Саттер заявила, что люди не должны ничего бояться. Также она выразила уверенность, что вскоре суды будут "завалены" новыми делами.

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