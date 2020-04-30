В Швейцарии считают, что дети не передают COVID-19 им позволили контактировать с пожилыми людьми

Главный инфекционист Швейцарии Даниэль Кох считает, что дети до 10 лет не могут заразиться коронавирусом и передавать его. Поэтому, пожилым людям позволили контактировать с детьми до десятилетнего возраста.

В Швейцарии пожилым людям позволили контактировать с детьми несмотря на то, что пожилые люди являются основой группой риска, а дети чаще всего переносят коронавирус бессимптомно, сообщает ЛИГА.Новости.

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Даниэль Кох отметил, что речь не идет о постоянном уходе за детьми, а лишь непродолжительный контакт. Также он добавил, что с детьми от 10 лет контактировать уже нежелательно, ведь, по словам Коха, тогда риск заражения возрастает.

Дети практически не заражаются и не передают вирус. И в основном дети заражаются от своих родителей. Вот почему маленькие дети не представляют опасности для пациентов из группы риска или бабушек и дедушек. Поэтому вполне законно, что дедушка и бабушка должны иметь физический контакт с детьми,

– заявил Кох.

По его словам, новые руководящие принципы были приняты после консультаций с экспертами университетов в Цюрихе, Берне и Женеве. Впрочем, не все эксперты согласны с новой методикой Швейцарии.

К примеру, немецкий вирусолог Кристиан Дростен публично не согласился с Кохом. Он отметил, что необходимо быть осторожнее при анализе исследований, которые утверждают, что вирус меньше поражает детей. Он подчеркнул, что на эту тему мало исследований, а существующие – очень противоречивы.

Также со Швейцарией не соглашается и руководительница подразделения ВОЗ из новых болезней Мария Ван Керхове.

Нет никаких оснований полагать, что дети менее восприимчивы к инфекции, если они не защищены, и они не могут передавать вирус. Мы не видим подтверждений этому в эпидемиологии,

– сказала она 29 апреля во время пресс-конференции.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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