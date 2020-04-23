В Швейцарии заверили, что уже в октябре начнут вакцинировать людей против COVID-19

Вакцинация против коронавируса в Швейцарии может стартовать уже в октябре! В лаборатории Мартина Бахмана от Института иммунологии Бернского университета заявили, что разработали эффективную RBD-вакцину против возбудителя коронавируса COVID-19.

Об этом пишет Swissinfo.ch.

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По словам ученого, разработанная вакцина как раздражитель для иммунной системы организма использует рецептор – связывающий домен (RBD) – ту часть белковых шипов на поверхности вируса, которая прикрепляется к рецепторам на мембране клетки-жертвы и позволяет частицам проникать в нее.

По сравнению с другими лабораториями, вакцина швейцарской команды основывается на уникальном подходе, в рамках которого используются так называемые "вирусоподобные доли", которые – в отличие от самого вируса – не являются инфекционными и обеспечивают организму хорошую иммунную реакцию.



Вакцину обещают в октябре / Фото Pixabay

Прототип вакцины лаборатория создала еще в феврале, почти сразу после того, как был расшифрован геном SARS-CoV-2. Они надеются успешно провести клинические испытания до середины осени и начать вакцинацию граждан.

В Swissmedic (надзорный орган) заявили, что знают об успехах Бахмана, который также является профессором иммунологии в Дженнеровском институте Оксфорда, и отметили, что "октябрь, конечно, выглядит довольно оптимистично, но эти сроки правдоподобные".

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