В Скалецкой достаточно мудрости, чтобы самой набрать новую команду, – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук убежден в том, что руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая сможет самостоятельно собрать новую команду.

Премьер сделал такое заявление во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

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6 декабря руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко заявила о том, что хочет уволиться из Минздрава вместе со своей командой. Причиной этому стал приказ, который обязывал администраторов сайта министерства удалить абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде.

Алексей Гончарук "Я убежден в том, что у министра здравоохранения Зоряны Скалецкой достаточно мудрости и профессионализма подобрать команду самостоятельно, так как именно человек, который несет политическую ответственность за реформу, вправе формировать команду".

Гончарук добавил, что Кабмин проследит, чтобы люди с коррупционным прошлым и испорченной репутацией не занимали должностей в правительстве. Премьер добавил, что если им укажут на коррупционеров в Министерстве здравоохранения, решения будут приняты.

Алексей Гончарук "Если вы покажете мне в Министерстве здравоохранения на официальных позициях людей, которые являются коррупционерами, мы готовы принимать относительно них решения".

Комментируя отставку главы НСЗУ Олега Петренко, Алексей Гончарук отметил, что это было решение самого Петренко. Премьер также добавил, что команда бывшего главы НСЗУ остается.

Что известно об отставке Олега Петренко

25 ноября председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко по собственному желанию подал в отставку, так как "имеет другие ценности, чем команда, которая работает сейчас над трансформацией системы здравоохранения".

В эфире программы "Свобода слова" министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поблагодарила экс-главу НСЗУ за достижения в работе, которую он выполнял.

Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун тоже отреагировала и назвала увольнение Петренко плохим сигналом для трансформации системы здравоохранения. Супрун боится, что Украина снова может стать на путь к "советской медицине".

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