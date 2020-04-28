В Словакии самая низкая смертность от COVID-19 в Европе: как ей это удалось

Словакия – первая страна Европы после Италии, которая ввела карантинные ограничения, закрыв границы, магазины, школы и детские сады. Более того, в столичном районе страны школы закрыли через два дня после первого зарегистрированного случая COVID-19.

Правительство страны и европейские ученые утверждают, что стране помогла скорость реагирования на пандемию – неотложное введение карантинных мероприятий и отслеживание всех контактов больных, пишет Bloomberg.

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Заметим, что по состоянию на 28 апреля 13:00 в Словакии 1384 случаев заражения коронавирусом и 20 смертельных случаев. Кроме того, 423 человека уже успели выздороветь. В общем, в Словакии смертность от COVID-19 составляет 3,3 на миллион населения. К примеру, в соседней Польше этот показатель – 14,1, а в Испании – 496,2.

Как мы уже отметили, Словакия стала первой страной после Италии, которая ввела карантинные ограничения по всей стране. Кроме того, политики и телеведущие начали носить маски еще до введения обязательного "масочного режима", а лыжников из Австрии сразу отправляли в обсервацию.

Скорость важна. Было бы идеально сдерживать эпидемию на той стадии, когда вы можете отслеживать контакты каждого нового случая. Оглядываясь назад, Словакия поступила правильно,

– сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Венского медицинского университета Ева Шернхаммер.

В Братиславском автономном крае, где проживают 10% населения Словакии, глава региона Юрай Дроба приказал закрыть школы на карантин через два дня после первого случая в стране. Еще в начале эпидемии главный санинспектор Ян Микас приказал правоохранителям остановить колонну лыжников, которые возвращались из Австрии, и поместить их на обсервацию. Во время обсервации COVID-19 обнаружили у около 60 спортсменов.

Если эта тенденция сохранится, мы сможем сказать, что справились с ситуацией как одни из лучших. Среди большинства населения вирус не распространяется,

– сказал глава правительственного Института политики здравоохранения Мартин Сматана.



Важность карантина / инфографика 24 Канала

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