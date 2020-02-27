В случае самоизоляции по подозрению в коронавирусе, можно будет оформить больничный: Минздрав

В ведомстве сообщили, что рассматривают вопросы самоизоляции в квартирах для больных с симптомами. Практику заимствуют у Германии.

Об этом на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Принцип "заболел - сиди дома" должен работать и не причинять хлопот с оформлением больничного. Самоизоляцию следует применять в случае, если течение болезни несложное и не требует обращения в поликлинику.

К тому же, вопрос актуален в случае распространения коронавируса.

Виктор Ляшко “Этот вопрос надо проработать в случаях, когда человек готов на самоизоляцию и нет симптомов для госпитализации, потому что тяжелых случаев сегодня фиксируется до 20% от всех случаев заболевания, а таких, которые нуждаются в лечении в реанимационном отделении – только 3%. Это не такое большое количество, поэтому большинство стран идет на то, чтобы рекомендовать этим людям самоизоляцию”.

В Минздраве отметили, что хотят исключить юридические последствия самоизоляции. В частности, процедуру получения больничного на работе. Все эти нюансы юридически обработают и запустят в действие.

Готова ли Украина к распространению коронавируса

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.

и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого не имеет возбудителя коронавируса Covid-2019.

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированных присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавируса.

Из-за стремительного распространения коронавируса по миру, на границе с Украиной ГПСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.

Кабинет министров Украины максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране о выявлении коронавируса.

Правда и мифы о коронавирус / Инфографика 24 канала

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