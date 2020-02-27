В случае самоизоляции по подозрению в коронавирусе, можно будет оформить больничный: Минздрав
В ведомстве сообщили, что рассматривают вопросы самоизоляции в квартирах для больных с симптомами. Практику заимствуют у Германии.
Об этом на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Читайте также: На украинские вокзалах появятся спецпомещения для проверки на коронавирус
Принцип "заболел - сиди дома" должен работать и не причинять хлопот с оформлением больничного. Самоизоляцию следует применять в случае, если течение болезни несложное и не требует обращения в поликлинику.
К тому же, вопрос актуален в случае распространения коронавируса.
В Минздраве отметили, что хотят исключить юридические последствия самоизоляции. В частности, процедуру получения больничного на работе. Все эти нюансы юридически обработают и запустят в действие.
Готова ли Украина к распространению коронавируса
- 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.
- Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого не имеет возбудителя коронавируса Covid-2019.
- Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированных присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
- Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавируса.
- Из-за стремительного распространения коронавируса по миру, на границе с Украиной ГПСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.
- Кабинет министров Украины максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране о выявлении коронавируса.
Правда и мифы о коронавирус / Инфографика 24 канала
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.