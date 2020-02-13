В "Слуге народа" назвали коронавирус маркетинговым ходом производителей масок: видео

Депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что половина ее коллег считают китайский коронавирус, от которого уже умерли 1369 людей, маркетинговым ходом производителей медицинских масок.

Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов. По ее словам, фракция разделилась на два лагеря.

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Одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие убеждают, что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок,

– сказала депутат.

Она призналась, что тоже считает коронавирус "маркетинговым ходом", но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривен.

Ольга Василевская-Смаглюк назвала коронавирус "маркетинговым ходом":

Василевская-Смаглюк также сказала, что на вчерашнем заседании правительства вопрос угрозы коронавируса не обсуждался, и предположила, что украинские больницы не обеспечены средствами противодействия.

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Что известно о китайском коронавирусе Covid-19

По состоянию на 13 февраля, от китайского коронавируса умерло 1 369 человек из 60 347 инфицированных.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, но эвакуация не состоялась.

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