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В "Слуге народа" рассказали об ожиданиях от нового главы Минздрава

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4 марта Илья Емец стал новым главой Минздрава. В "Слуге народа" на него возлагают большие надежды и уверены, что он хорошо справится со всеми задачами.

Об этом в комментарии корреспонденту 24 канала рассказал народный депутат, адвокат партии "Слуга народа" и президента Зеленского Александр Качура.

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По его словам, Емец признанный врач во всем мире, и он имеет огромное уважение у медиков.

 
Народный депутат Александр Качура
“Емец прекрасно понимает врачей, знает, что им надо дать, чтобы они не уезжали из Украины. У него философское представление, поэтому я верю, что он может что-то изменить. Он сможет использовать весь потенциал на пользу Украины”.

Качура добавил, что ранее Емец уже работал в министерстве, но ему мешали. И теперь так не будет, потому что есть политическая воля "чтобы все работали нормально".

Речь идет о правительстве Николая Азарова, он в нем тоже занимал должность министра здравоохранения. Но из-за того, что он работал там меньше года, не попал под закон о люстрации.

Сейчас о позиции нового главы ничего не известно. Но он был в рабочей группе по вопросам медреформы, которая оценивала готовность к старту второго этапа. Она решила, что готовность неудовлетворительная.

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Теги: Медицинская реформа Слуга народа Новости Здоровье Илья Емец Министерство здравоохранения Украины Лечение Здоровье
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