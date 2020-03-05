В "Слуге народа" рассказали об ожиданиях от нового главы Минздрава
4 марта Илья Емец стал новым главой Минздрава. В "Слуге народа" на него возлагают большие надежды и уверены, что он хорошо справится со всеми задачами.
Об этом в комментарии корреспонденту 24 канала рассказал народный депутат, адвокат партии "Слуга народа" и президента Зеленского Александр Качура.
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По его словам, Емец признанный врач во всем мире, и он имеет огромное уважение у медиков.
Качура добавил, что ранее Емец уже работал в министерстве, но ему мешали. И теперь так не будет, потому что есть политическая воля "чтобы все работали нормально".
Речь идет о правительстве Николая Азарова, он в нем тоже занимал должность министра здравоохранения. Но из-за того, что он работал там меньше года, не попал под закон о люстрации.
Сейчас о позиции нового главы ничего не известно. Но он был в рабочей группе по вопросам медреформы, которая оценивала готовность к старту второго этапа. Она решила, что готовность неудовлетворительная.
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