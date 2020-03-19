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В СНБО предложили областям селить медиков в гостиницах и развозить их на работу

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По областным государственным администрациям разослали письма с просьбой рассмотреть вопрос о размещении медицинского персонала в гостиницах, хостелах и развозе работников к рабочим местам.

Это во время встречи обсуждал заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев с ведущими украинскими эпидемиологами и инфекционистами сообщает пресс-служба СНБО.

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Однако Соловьев заявил, что Украина должна внедрить транспортировку медиков к рабочим местам и оказать им социальную поддержку.

По результатам встречи направлено письмо всех областных государственных администраций по рассмотрению вопросов размещения медицинских работников в гостиницах, хостелах и тому подобное, их транспортирование до рабочих мест и обеспечение членов их семей необходимой помощью,
– говорится в сообщении.

Также во время встречи стороны обсуждали возможность изменения алгоритма относительно действий врача и маршрута пациента с подозрением на коронавирус, чтобы не только оптимизировать сам маршрут, но и уменьшить риски для жизни и здоровья врачей.

Кроме того, в СНБО подняли вопрос о медицинских препаратах, которых нет в протоколах лечения Covid-19, но они продемонстрировали хорошую действенность во время вспышек коронавируса в других странах.

Следовательно, представителям СНБО и специалистам из Минздрава поручили проработать международные протоколы лечения коронавируса и рассмотреть вопрос об их возможной адаптации в соответствии с украинским законодательством.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье СНБО Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Лечение
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