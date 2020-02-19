В соцсетях собирают фейковые голоса против эвакуации людей из Уханя

Жителями Львовской и Тернопольской областей неизвестные присылают сообщения с просьбой позвонить на номер, пообещав, что таким образом голос против эвакуации зафиксируется.

Рассылка сообщений совпадает по времени с распространением провокационных призывов к перекрытию дорог или установлению блокпостов, пишет Zaxid.net.

К теме: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, – неправы

Интересно, что номер, на который просят позвонить, это тот самый номер, который еще неделю назад использовал одиозный политик Геннадий Балашов – лидер партии "5.10".

Сейчас неизвестна цель этого "голосования" – это ради шутки или для усиления паники. Текст во всех сообщениях одинаковый: "Привет! Наберите этот номер горячей линии: 0800500422, там зафиксируют голос, что мы против и не готовы принимать у себя людей из Китая на карантин! Разошли всем своим знакомым, пока не поздно".



Сообщение с фейковым голосованием против эвакуации из Уханя / Zaxid.net



Такой же номер использовался в канале Telegram Геннадия Балашова / Zaxid.net

Преимущественно эти просьбы приходят в личные сообщения, но их можно встретить и на популярных львовских или тернопольских сообществах в Facebook.

Как пишет Zaxid.net, при попытке позвонить включается автоответчик, который говорит: "Спасибо. Ваш голос засчитан", а после звонка сумма средств на мобильном счете не меняется.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.