В соседней Румынии за день от коронавируса умерли 2 человека

В Румынии зафиксировали первые 2 смерти от коронавируса Covid-2019. Двое умерших – мужчины, одному из них было 67 лет, другому – 74.

В то же время, в Румынии началась вспышка инфекции, за сутки количество больных с подтвержденным диагнозом Covid-2019 выросло более чем на 70 случаев. Сейчас в стране – 433 пациента, у которых подтвердили коронавирус. Об этом сообщает Romania Journal.

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Первый умерший – 67-летний мужчина, у него диагностировали Covid-2019 еще 18 марта. У пациента было онкологическое заболевание и он недавно вернулся из Франции.

Вторым погибшим стал 74-летний мужчина, которого госпитализировали 21 марта в больницу инфекционных болезней в Бухаресте.

В то же время, в Румынии уже 64 человека выздоровели и их выписали из больницы.

Внимание! Из-за пандемии коронавируса в мире правительство Румынии 16 марта объявило в государстве чрезвычайное положение. До этого Румыния условно разделила территорию стран ЕС на зоны риска и ввела ограничения на границе из-за коронавируса.



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