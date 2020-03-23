В США из-за коронавируса госпитализировали много молодых людей

Пятая часть от всех госпитализированных с коронавирусом и восьмая часть из тех, кому нужна неотложная помощь – это люди в возрасте от 20 до 44 лет.

Из всех 508 пациентов, которых в США госпитализировали с коронавирусом во время первой волны, 38% – люди в возрасте от 20 до 54 лет, сообщает CDC.

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Зато около половины пациентов из тех, которые получают неотложную помощь в отделениях интенсивной терапии, моложе 65 лет.

20% госпитализированных и 12% пациентов в отделениях интенсивной терапии относятся к возрастной категории 20-44 года. Интересно, что всего лишь 6% госпитализированным пациентам больше, чем 84 года.

Отметим, что в отчете нет информации про сопутствующие заболевания, которые могли бы быть у этих людей, например, онкологические или аутоиммунные.

То есть невозможно определить, каким образом сформировалась такая статистика. Однако специалистов все же беспокоит то, что среди госпитализированных так много молодежи.

Врачи считают, что этот отчет – прямое доказательство того, как пандемия стремительно распространяется США.

По состоянию на 23 марта, в мире зафиксировали 353 681 случай заражения коронавирусом, 15 418 смертельных случаев.



Симптомы коронавирус / Инфографика 24 канала

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