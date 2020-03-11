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В США из-за коронавируса отменили конференцию о коронавирусе

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В Нью-Йорке из-за эпидемии Covid-19 отменили конференцию, посвященную коронавирусу. В США вспышка заболевания также отложила в долгий ящик более 50 крупных мероприятий, которые должны посетить более миллиона человек.

Из-за распространение Covid-19 была отменена не только конференция "Ведение бизнеса под влиянием коронавируса", но и ряд крупных корпоративных и общенациональных мероприятий – информирует Bloomberg. Ни один из них не имеет шансов состояться аж до третьего апреля.

К теме По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

Ранее Ассоциация автомобильных дилеров Нью-Йорка заявила о переносе на конец лета ежегодного автосалона.

Ограничительные меры ввели в штаб-квартире ООН. В Калифорнии не состоится презентация Apple.

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Штат Нью-Йорк – в эпицентре внимания американских медиков через крупнейшую в стране количество заболеваний. Губернатор Эндрю Куомо заявил о создании особой карантинной зоны в городе Нью-Рошелл – очаге коронавирус в США. Туда направлена нацгвардия. В целом в стране Covid-19 заразились более тысячи человек, из них более 30 – умерли.

Covid-19 в Украине

В Украине коронавирус диагностирован только у одного человека-39-летнего черновчанина, вернувшегося из путешествия Италией. Больной сейчас находится в Черновицкой областной инфекционной больнице.

С 12 марта украинское правительство ввело общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля: приостановлена работа учебных заведений и ограничено проведение. массовых мероприятий. Таким образом Кабмин надеется снизить риски эпидемии.

По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса
сегодня
Автор: Олег Терещенко
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Здоровье Здоровая жизнь Новости США Нью-Йорк
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