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В США люди начали умирать от коронавируса гораздо раньше, чем считалось

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Первые умершие в США от коронавируса были раньше / Unsplash

По меньшей мере двое людей, которые умерли в начале и середине февраля, контактировали с новым коронавирусом.

Об этом заявили чиновники системы здравоохранения в Калифорнии, передает The Washington Post.

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Это означает, что COVID-19 начал распространяться в США и убивать на несколько недель раньше, чем считалось до этого времени.

Отмечается, что в образцах тканей, которые взяли в телах умерших в округе Санта-Клара, штат Калифорния, был обнаружен коронавирус.

Один человек умер 6 февраля, а другой – 17 февраля. Но до сих пор считалось, что первая смерть от COVID-19 в США произошла 29 февраля в Киркленде, штат Вашингтон.

Факт, что смерти из-за COVID-19 были еще в начале февраля, очень важный. Потому что это означает, что вирус был здесь значительно дольше, чем мы это поняли. Он беспрепятственно распространялся в сообществе какое-то время,
– сказал врач и глава округ Санта-Клара Джефф Смит.

Пока не известно, как именно эти люди заразились. Ведь нет никаких данных о том, что они выезжали из страны. Как пояснила врач Сара Коди, будет проведено дополнительное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства.

Так поздно обнаружили этих людей из-за жестких ограничений на проведение тестов в феврале, когда пандемия только разгоралась. Центр контроля и профилактики заболеваний США приказал тестировать только людей с очевидными симптомами и известной историей путешествий. Поэтому жертв не проверяли на коронавирус до проведения вскрытий.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Новости Здоровье Лечение Здоровье
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