В США мать отказалась давать ребенку лекарства от гриппа: мальчик умер

В американском штате Колорадо от гриппа умер 4-летний мальчик. Накануне он заболел гриппом, однако мать не давала ему лекарства, которые прописал врач. Вместо этого она советовалась с противниками вакцинации в Facebook относительно лечения.

Мать лечила ребенка народными средствами: маслом, мятой, витамином С и лавандой. Как пишет NBC News, когда эти средства не помогли, женщина обратилась за советом в группу антивакцинаторив в фейсбуке.

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Там ей предложили лечиться грудным молоком, тимьяном и бузиной. Ни один из пользователей не рекомендовал лечиться медикаментами от гриппа. Впоследствии у мальчика началась лихорадка и судороги, его госпитализировали и через несколько дней он скончался.



В США 4-летний Пуэбло умер от гриппа / Фото: NBC News

Грипп – что это? Это – острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Оно легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Заболеть гриппом может любой и в любом возрасте.

К основным симптомам гриппа относятся:

высокая температура, которая держится минимум пять дней;

лихорадка;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

общая слабость;

потеря аппетита, возможно, тошнота;

кашель, который может длиться более двух недель.

У семьи осталось еще три сына, самому младшему из них 10 месяцев и он также заболел гриппом. Врач прописал всем членам семьи препарат "Тамифлю".

Справка: "Тамифлю" – это противовирусное средство, применяемое для лечения гриппа. Его используют преимущественно тогда, когда болезнь протекает тяжело, или когда болеет человек из группы риска: пожилые люди, астматики, диабетики.

Лучший способ уберечься от гриппа – вакцинироваться. И делать это нужно каждый год. Именно прививки снижают риск заболеть гриппом и предотвращают возникновение тяжелых осложнений болезни. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует вакцинироваться до конца октября каждого года. Пока неизвестно, был ли ребенок привит от гриппа. Однако мать мальчика является сторонницей антипрививок, поэтому, можно предположить, что мальчика не вакцинировали.

Кто такие сторонники антивакцинации?Это группа людей, которые выступают против прививок. Обычно они боятся, что лекарства являются некачественными и только навредят организму. На самом деле из-за самой вакцины заболеть невозможно, ведь в препарате используют инактивированные (убитые) вирусы, которые не могут заразить человека. Они только обучают иммунную систему, как правильно защитить организм от того или иного штамма гриппа.

Все, что нужно знать о прививках – читайте в материале 24 канала.