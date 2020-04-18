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В США на коронавирус протестовали уже более 3,5 миллиона человек

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В США более 700 тысяч человек заболели коронавирус / aljazeera.com

По состоянию на ночь против 18 декабря в Соединенных Штатах Америки на коронавирус заболели уже 709 тысяч человек – это самый высокий показатель в мире. Интересно, что США также лидируют по количеству протестированных людей – 3,5 миллиона или 1,06% населения.

По последним данным, в Соединенных Штатах от коронавируса умерли уже более 37 тысяч человек. Этот показатель также является рекордным.

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По сравнению с другими показателями количество людей, которые уже выздоровели от коронавируса, в США является средним между стран, наиболее пострадавших от эпидемии. В Штатах таких 60,5 тысячи.

Как еще страны тестируют граждан на коронавирус:

  • Германия – 1,7 миллиона тестов или 2,05% населения;
  • Россия – 1,7 миллиона тестов или 1,18% населения (по крайней мере, о таких цифрах заявляет российская власть)
  • Италия – 1,24 миллиона тестов или 2,05% населения;
  • Испания – 930 тысяч тестов или 1,98% населения;
  • ОАЭ – 767 тысяч тестов или 15,9% населения;
  • Турция – 558 тысяч тестов или 0,69% населения;
  • Южная Корея – 546 тысяч тестов или 1,07% населения;
  • Польша – 179 тысяч тестов или 0,46% населения;
  • Украина – 47 тысяч тестов или 0,12% населения.

Не исключено, что больше тестов на коронавирус был проведен в Китае, в котором живет почти 1,4 миллиарда человек, и где началась эпидемия. Впрочем китайские власти точных цифр не называют.

Какие страны больше всего пострадали от коронавируса:

  • США – 709 тысяч заболеваний, более 37 тысяч человек умерли;
  • Италия – 172 тысяч случаев, более 22 тысяч человек умерли;
  • Испания – 190 тысяч случаев, 20 тысяч человек умерли;
  • Франция – 165 тысяч случаев, 18,6 тысячи человек умерли;
  • Великобритания – 108 тысяч случаев, 14,5 тысячи человек умерли.

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Жертвы Новости США Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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