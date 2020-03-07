В США на лайнере Grand Princess вспышка коронавируса: на борту 49 украинцев

На лайнере Grand Princess у берегов Калифорнии обнаружили 21 человека, инфицированного новым коронавирусом. На борту судна находится 3,5 тысяч человек, среди них – 49 украинцев.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что всего на борту Grand Princess находятся граждане 54 стран мира, сообщает УНИАН.

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Штат Калифорния решил проверить всех пассажиров лайнера на наличие признаков коронавируса. Дело в том, что первым от китайского вируса в Калифорнии умер человек, который отдыхал на Grand Princess в феврале.

В зависимости от результатов тестов будет принято решение относительно карантирования части пассажиров или всех лиц, находящихся на судне, – добавил Погорельцев.

Государственный департамент США сообщает о 49 украинцах на борту Grand Princess. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет эту информацию.

Что известно об эпидемии коронавируса на лайнере Diamond Princess?Раньше эпидемию коронавируса обнаружили на лайнере Diamond Princess. Тогда коронавирус 2019-nCoV подтвердили у 4 граждан Украины. Все они являются членами экипажа судна Diamond Princess, который отправили на карантин у берегов Японии. Впоследствии одна из украинок выздоровела. Всего на борту находилось 3700 человек из 56 стран мира, среди которых 25 украинцев.



9 февраля установили 70 случаев заражения на судне, позже сообщили еще о более 100 людях, которых госпитализировали из-за коронавируса, в том числе двух украинцев.



27 февраля лайнер покинули все пассажиры, а 2 марта – экипаж корабля. Впрочем, члены экипажа должны будут пройти повторный двухнедельный карантин в государственном учреждении в префектуре Сайта.



Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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