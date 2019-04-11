В США объявили чрезвычайное положение из-за кори из Украины

В некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за резкой вспышки кори, которая, как подозревают, попала в США из Украины.

В 2019 году в США зафиксировали уже 465 случаев заражения корью, почти 170 из них – в штате Нью-Йорк, округ Рокленд, где живет значительное количество ультра-ортодоксальных евреев. Это рекордные показатели за последние 28 лет. По информации The New York Times в Нью-Йорк корь пришла с Украины.

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Ежегодно десятки тысяч хасидов едут в Умань на Черкасщину праздновать еврейский новый год. В прошлом году дата пришлась на начало сентября, и через несколько недель спустя вспышка кори произошела в Израиле, а в октябре болезнь зафиксировали в Нью-Йорке. Издание пишет, что в США вирус привезли именно паломники из Украины.



Эпидемия кори в Украине

9 апреля мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил обязательную вакцинацию и режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Причина такой позиции – в неправдивой информации о неэффективности или даже вреде иммунизации, объясняет власть.

Проверить наличие иммунитета от вирусов кори, краснухи и паротита можно с помощью лабораторных анализов на наличие антител класса IgG.

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