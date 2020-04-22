В США одобрили тесты на коронавирус для самостоятельного использования
В США разрешили наборы для тестирования на COVID-19. Их можно провести самостоятельно дома, без помощи медиков.
Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Также по теме: В США рассказали, когда ожидают вторую страшную волну коронавируса
FDA впервые выдало разрешение на использование диагностического теста на COVID-19, который предусматривает возможность сбора материала для исследования самими пациентами в домашних условиях.
Речь идет о тестах американской компании LabCorp. Их набор для тестирования включается в себя специальный ватный тампон, при помощи которого пациенты могут самостоятельно в домашних условиях взять мазок из носоглотки для анализа, физиологический раствор и упаковку.
Пациенты теперь могут самостоятельно сделать мазок, а после этого упаковать его и отправить на анализ в лабораторию LabCorp. Ожидается, что такие наборы станут доступными для потребителей и медиков в ближайшие недели.
Как сообщает американское издание The Verge, стоимость такого набора составляет 119 долларов. Издание отмечает, что FDA разрешила выпуск таких наборов еще в конце марта, однако тогда сообщалось, что Управление не рекомендует пользоваться ими без надзора врача.
Тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
От коронавируса в Украине умерло 174 человека: список по областямсегодня , 09:55
-
В Украине 6 592 больных COVID-19: за сутки 467 случаевсегодня , 09:39
-
Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗсегодня , 12:30
-
Коронавирус в России: умерло более полутысячи людейсегодня , 11:10
-
Почему важна самоизоляция, если есть подозрение на коронавирус и как это правильно сделатьсегодня , 07:30
-
В Украине больше тысячи медработников заболели коронавирусомсегодня , 09:50