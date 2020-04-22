В США одобрили тесты на коронавирус для самостоятельного использования

В США разрешили наборы для тестирования на COVID-19. Их можно провести самостоятельно дома, без помощи медиков.

Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Также по теме: В США рассказали, когда ожидают вторую страшную волну коронавируса

FDA впервые выдало разрешение на использование диагностического теста на COVID-19, который предусматривает возможность сбора материала для исследования самими пациентами в домашних условиях.

Речь идет о тестах американской компании LabCorp. Их набор для тестирования включается в себя специальный ватный тампон, при помощи которого пациенты могут самостоятельно в домашних условиях взять мазок из носоглотки для анализа, физиологический раствор и упаковку.

Пациенты теперь могут самостоятельно сделать мазок, а после этого упаковать его и отправить на анализ в лабораторию LabCorp. Ожидается, что такие наборы станут доступными для потребителей и медиков в ближайшие недели.

Как сообщает американское издание The Verge, стоимость такого набора составляет 119 долларов. Издание отмечает, что FDA разрешила выпуск таких наборов еще в конце марта, однако тогда сообщалось, что Управление не рекомендует пользоваться ими без надзора врача.



Тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.