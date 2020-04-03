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В США от коронавируса выздоровел 104-летний мужчина

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Найстарший чоловік одужав від коронавірусу / twitter.com/TheHannahRay

Житель американского штата Орегон, американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис вылечился от вызванной коронавирусом болезни в возрасте 104 лет.

Таким образом мужчина доказал, что победить коронавирус можно, даже если ты находишься в группе риска, передает koin

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Свой 104-й день рождения Лапсчис отпраздновал в начале этой недели.

Американский ветеран был одним из 15 жильцов дома престарелых в городе Лебанон штата Орегон. Там он вместе с другими и заразился новым коронавирусом. Двое его соседей умерли на этой неделе. Но Билл не сдался и стал старейшим человеком, победившим COVID-19.

По последней информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральной и местной власти, в Соединенных Штатах зафиксированы свыше 216 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 5 100 человек.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости США Новости Здоровье Лечение
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