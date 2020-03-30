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В США пара прожила вместе 65 лет и в один день умерла от коронавируса

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Супружеская пара в один день умерла от коронавируса / Twitter

Супруги из Чикаго прожили вместе 65 лет и умерли от коронавируса с разницей в несколько часов.

Мир узнал о влюбленных после того, как предприниматель Стивен Нэш рассказал историю своих дедушки и бабушки в твиттере.

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Они умерли через сутки после того, как узнали о своем диагнозе. Это случилось в тот день, когда в США впервые зафиксировали рекордное количество смертей из-за COVID-19.

Любящий внук поделился совместным фото бабушки и дедушки и рассказал, что они оставили после себя 6 детей и 18 внуков.

Я потерял бабушку и дедушку за 24 часа из-за коронавируса. Обнимите своих близких крепче,
– рассказал Нэш.

Симптоми коронавірусу
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье Жертвы Семья Новости США
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