В США покончила жизнь самоубийством ведущая врач, которая спасала больных COVID-19

В Нью-Йорке врач Лорна Брин, которая находилась на передовой борьбы с COVID-19, совершила самоубийство. Отец рассказал, что женщина чувствовала себя подавленной из-за неспособности спасти больных.

Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на The New York Times.

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Она старалась выполнять свою работу, и это ее убило,

– заявил в разговоре с изданием отец умершей.

Как известно, Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавируса в США. В городе умерли более 17 тысяч человек, тогда как по всей стране – более 56 тысяч.

По словам отца, в последний раз, когда они разговаривали, она показалась ему "отстраненной" и рассказывала о том, как пациенты с COVID-19 умирают еще до того, как медики успевают вывезти их из машины скорой помощи.



Лорна Брин не справилась со стрессом из-за пандемии / Фото BBC

Она действительно находилась на передовой борьбы. Она является жертвой так же, как все остальные, кто погиб,

– поделился отец умершей.

Лорна Брин возглавляла департамент неотложной помощи в больнице на Манхэттене.

Врач тоже переболела коронавирусом, уже через полторы недели после болезни Брин хотела вернуться к работе, но ее снова отправили домой.

Она ушла из жизни в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, где проживала вместе с семьей.

В США действительно сложная ситуация с распространением коронавируса. Штаты на первом месте по количеству больных – COVID-19 обнаружили у более чем миллиона людей, наихудшая ситуация в Нью-Йорке – 57 тысяч больных, из них более 17 тысяч умерли.

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