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В США полиция случайно обнаружила 17 тел умерших от коронавируса в доме престарелых

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Коронавирус в США: в домах престарелых массово умирают люди / washingtonpost

В США, штат Нью-Джерси, правоохранители после анонимного сообщения обыскали дом престарелых и обнаружили в морге 17 умерших от коронавируса.

Правоохранители отреагировали на анонимный звонок о том, что в сарае дома престарелых есть труп. Об этом сообщает NYT.

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После приезда эта информация подтвердилась, однако кроме этого, правоохранители обнаружили еще 17 умерших от коронавируса – из 68 человек, умерших в этом заведении, включительно с двумя медсестрами.

Они были просто потрясены количеством людей, которых выносили,
– сообщил начальник полиции в Андовере Эрик С. Даниельсон.

Другие дома престарелых в нью-йоркском регионе также оказались под угрозой распространения коронавируса, жертвой которых уже стали тысячи их жителей.


Ситуация с распространением коронавируса в США критичная

Однако Andover Subacute, рассчитанный на 700 пациентов, является крупнейшей лицензированной организацией штата, и риск дальнейшего распространения ужасает членов семьи, которые уже обратились к местному конгрессмену.

Проблема, с которой мы сталкиваемся во всех этих домах престарелых, заключается в том, что когда вирус распространяется, это похоже на лесной пожар. Очень трудно это остановить,
– сказал уполномоченный Джош Готхаймер.

Примечательно, что ситуация со стремительным распространением коронавирусной инфекции именно в домах престарелых сложная во всем мире. Ведь пожилые люди в группе риска из-за сложного течения COVID-19. Поскольку в таких заведениях сложно абсолютно ограничить контакты жителей, вирус распространяется быстро.

Коротко о ситуации с распространением COVID-19 в США

  • По состоянию на 16 апреля жертвами коронавируса в США стали более 30 тысяч человек.
  • Впервые в истории США на территории всей страны провозгласили режим major disaster – крупнейшего бедствия или катастрофы.
  • Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США.
  • США на первом месте в мире по количеству больных коронавирусом, число инфицированных – около 640 тысяч.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Новости Здоровье Здоровье Лечение
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