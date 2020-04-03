В США прошли первые тестирования вакцины против коронавируса: какие результаты

В США ученые представили первые результаты доклинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Исследователи ожидают разрешения властей, чтобы начать испытать вакцину на добровольцах по ускоренной программе. Если будут успешные результаты, выпускать вакцину можно "спустя месяцы", пишет журнал EBioMedicine.

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Вакцина была создана на основе фрагментов S-белка вируса, через который SARS-CoV-2 проникает в организм.

Кроме того, ученые создали вакцину в виде пластыря, который покрыт наноиглами. Таким образом препарат проникает на нужную глубину и заставляет иммунитет взаимодействовать с ним.

Опыты проводились на лабораторных мышах. Через две недели после вакцинации у грызунов начали активно вырабатываться антитела к коронавирус.



Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

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