В США прошли первые тестирования вакцины против коронавируса: какие результаты
В США ученые представили первые результаты доклинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Исследователи ожидают разрешения властей, чтобы начать испытать вакцину на добровольцах по ускоренной программе. Если будут успешные результаты, выпускать вакцину можно "спустя месяцы", пишет журнал EBioMedicine.
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Вакцина была создана на основе фрагментов S-белка вируса, через который SARS-CoV-2 проникает в организм.
Кроме того, ученые создали вакцину в виде пластыря, который покрыт наноиглами. Таким образом препарат проникает на нужную глубину и заставляет иммунитет взаимодействовать с ним.
Опыты проводились на лабораторных мышах. Через две недели после вакцинации у грызунов начали активно вырабатываться антитела к коронавирус.
Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала
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