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В США прошли первые тестирования вакцины против коронавируса: какие результаты

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В США прошли первые тестирования вакцины против коронавируса / Getty Images

В США ученые представили первые результаты доклинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Исследователи ожидают разрешения властей, чтобы начать испытать вакцину на добровольцах по ускоренной программе. Если будут успешные результаты, выпускать вакцину можно "спустя месяцы", пишет журнал EBioMedicine.

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Вакцина была создана на основе фрагментов S-белка вируса, через который SARS-CoV-2 проникает в организм.

Кроме того, ученые создали вакцину в виде пластыря, который покрыт наноиглами. Таким образом препарат проникает на нужную глубину и заставляет иммунитет взаимодействовать с ним.

Опыты проводились на лабораторных мышах. Через две недели после вакцинации у грызунов начали активно вырабатываться антитела к коронавирус.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Вакцинация Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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