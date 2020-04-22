В США рассказали, когда ожидают вторую страшную волну коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать страшнее, чем первая. Ее ожидают зимой и она может совпасть с сезонным гриппом.
Об этом рассказал директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд в интервью The Washington Post.
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Он отметил, что наличие вспышек сразу двух респираторных заболеваний может привести к невероятной нагрузке на систему здравоохранения и к этому нужно готовиться несколько месяцев.
Редфилд считает, что за лето работники здравоохранения США должны убедить американцев сделать прививку от гриппа. Таким образом можно будет свести к минимуму количество людей, госпитализированных из-за гриппа.
Он также добавил, что к протестам, которые возникли из-за карантина, поощрял сам президент Дональд Трамп в Twitter.
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