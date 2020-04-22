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В США рассказали, когда ожидают вторую страшную волну коронавируса

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В США рассчитывают на вторую волну коронавируса / Unsplash

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать страшнее, чем первая. Ее ожидают зимой и она может совпасть с сезонным гриппом.

Об этом рассказал директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд в интервью The Washington Post.

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Директор CDC Роберт Редфилд
“Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет на самом деле даже сложнее, чем та, которую мы только что прошли. У нас будет эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса одновременно”.

Он отметил, что наличие вспышек сразу двух респираторных заболеваний может привести к невероятной нагрузке на систему здравоохранения и к этому нужно готовиться несколько месяцев.

Редфилд считает, что за лето работники здравоохранения США должны убедить американцев сделать прививку от гриппа. Таким образом можно будет свести к минимуму количество людей, госпитализированных из-за гриппа.

Он также добавил, что к протестам, которые возникли из-за карантина, поощрял сам президент Дональд Трамп в Twitter.

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Теги: Здоровье Лечение
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