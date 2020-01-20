В США разрешили употреблять экстази для лечения психической болезни

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило употреблять MDMA для терапии тяжелого посттравматического стрессового расстройства.

Сейчас проходит последняя фаза клинических испытаний, впрочем доступ к препарату можно получить уже. Разрешение на терапию с помощью MDMA выдали пока что только 50 пациентам, но это не входит в финальную базу испытаний, пишет New Atlas.

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MDMA – это MDMA это психоактивное вещество, которое в народе называют "экстази". FDA выдало разрешение на клинические испытания этого вещества для лечения ПТСР еще в 2016, и через год MDMA-терапию начали называть "прорывной". Это означает, что средство превратится в легальное и эффективное в ближайшие несколько лет.

Сейчас проходят клинические испытания III фазы, результаты которых окончательно укажут на безопасность и эффективность используемых доз MDMA.

В клинической практике такое лечение будет использоваться только после официального завершения. Впрочем FDA уже позволило принимать препарат 50 пациентам 10 медицинских учреждений США.

Пациенты будут придерживаться схемы, использованной во время клинических испытаний – контролируемый прием MDMA и длительная работа с психотерапевтом.

Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство считается хроническим нарушением психического состояния, которое может развиться после травматического события. Если никак не бороться с болезнью, она может привести не только к разрушению социального статуса и личной жизни, но и к летальному исходу.

По данным ВОЗ, около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР. О симптомах постравматического стрессового расстройства подробнее можно почитать вот здесь.

Терапию с помощью психоактивных веществ считают прогрессивной

Исследования и проверка эффективности MDMA для лечения ПТСР на территории США проводятся при участии и финансовой поддержке Междисциплинарной ассоциации психоделических исследований (MAPS).

Результаты работы будут опубликованы после проведения терапии, и, вероятнее всего, их будут учитывать при одобрении препарата для медицинской практики.

Если результаты испытаний не разочаруют, MDMA-терапия может войти в медицинскую практику в ближайшие несколько лет.

Сейчас в США проводят ряд испытаний для того, чтобы понять, есть ли место психоактивным веществам в медицинской практике. К примеру, недавнее исследование с 25 000 участников показало, что употребление каннабиса помогает людям с посттравматическим стрессовым расстройством, уменьшая депрессивные эпизоды и "отсеивая" мысли о самоубийстве.

Кроме того, некоторые ученые считают, что галлюциногенные грибы лечат депрессию значительно эффективнее, чем традиционные антидепрессанты. В 2018 году веществу псилоцибин, которое является активным веществом этих грибов, тоже предоставили статус "прорывной терапии".

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