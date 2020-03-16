В США стартуют клинические испытания вакцины против коронавируса

В Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2. Первый участник испытаний 16 марта получит экспериментальную дозу.

Всего в испытаниях примут участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

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Волонтеры получат различные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, что базируется в штате Массачусетс, а также Национальными институтами здравоохранения США,

– говорится сообщении.

Испытания проведут в исследовательском институте в Сиэтле.

Волонтеры заразиться коронавирусом не могут, ведь образцы вакцины не содержат вируса. Цель испытания – убедиться, что у вакцин нет серьезных побочных эффектов. После чего можно будет перейти к этапу масштабных испытаний.

Кроме того, компания Inovio Pharmaceuticals планирует в скором времени начать испытания своей вакцины. Они пройдут в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие десятки добровольцев.