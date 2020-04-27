24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В США студентка изобрела татуировку, которая сможет помочь не заболеть коронавирусом

- Читати новину українською
"Тату" против коронавируса
"Тату" против коронавируса / cnn.com

Студентка Джорджийского института технологий в США изобрела способ борьбы с распространением коронавируса. Она создала специальную татуировку, которая вибрирует каждый раз, когда человек пытается прикоснуться к лицу.

Студентка Анна Тешо назвала эту систему Touch (прикосновение), пишет CNN.

Также на тему: Что делать, если у вас требуют деньги за тестирование или лечение COVID-19

Она пояснила, что изобретение выглядит как татуировка. Оно содержит крошечные моторы, вибрация которых напоминает убрать руки от лица.

"Татуировки" печатаются на пленке, которая затем наносится на кожу в четырех местах – на запястьях и в области ушей.

Со временем Touch заставить пользователя ослабить или прекратить вредную привычку касания руками лица,
– объяснила Анна.


Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Гаджеты Разработки Техно Коронавирус COVID-19
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
23 апреля , 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
20 апреля , 06:41 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза