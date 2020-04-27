В США студентка изобрела татуировку, которая сможет помочь не заболеть коронавирусом
Студентка Джорджийского института технологий в США изобрела способ борьбы с распространением коронавируса. Она создала специальную татуировку, которая вибрирует каждый раз, когда человек пытается прикоснуться к лицу.
Студентка Анна Тешо назвала эту систему Touch (прикосновение), пишет CNN.
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Она пояснила, что изобретение выглядит как татуировка. Оно содержит крошечные моторы, вибрация которых напоминает убрать руки от лица.
"Татуировки" печатаются на пленке, которая затем наносится на кожу в четырех местах – на запястьях и в области ушей.
Со временем Touch заставить пользователя ослабить или прекратить вредную привычку касания руками лица,
– объяснила Анна.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала
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