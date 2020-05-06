В США убили китайского ученого, который занимался исследованием коронавируса

37-летнего исследователя Университета Питтсбурга убил мужчина, который после этого покончил с собой. СМИ сообщают, что ученый находился "накануне важнейшего открытия".

Китайского ученого доктора Бин Лиу (Bing Liu) застрелили в своем доме в пригороде Питтсбурга, убийца – 46-летний Хао Гу (Hao Gu), пишет KDKA.

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Позже полиция обнаружила этого мужчину мертвым в его машине – он застрелился. Автомобиль преступника был расположен в нескольких десятках метров от дома доктора Бина.

Убийство китайского ученого: смотреть видео

Правоохранители рассказали, что мужчины были знакомы между собой, но не уточняется, как именно. Доктор Бин был женат, но жены в момент преступления дома не было. Реконструкция убийства показала, что Хао вошел в дом, сделал несколько выстрелов в Бина.

Пули попали в голову, шею и туловище, от полученных ранений доктор скончался на месте. После этого Хао вернулся в свой автомобиль и застрелился.



Доктора Бина убил его знакомый / pittsburgh.cbslocal.com

Убийство выглядит подозрительным. Особенно если учесть тот факт, что доктор Бин, как утверждается, вел важные исследования в Университете Питтсбурга и "находился на пороге очень серьезных открытий по поводу понимания клеточного механизма коронавирус SARS-CoV-2".

Уроженец Китая, как и много других своих талантливых соотечественников, доктор Бин получил образование за рубежом. Он окончил Национальный университет Сингапура, а позже работал в научных учреждениях США.

В последние месяцы доктор Бин исследовал причины возникновения и развития COVID-19. Вполне возможно, что его убийство не связано с этой работой, а стало причиной каких-то других событий.

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