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В США умерла самая младшая жертва коронавируса

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В США младенец умер от коронавируса / Unsplash

На прошлой неделе в Соединенных Штатах Америки от коронавируса умер самый маленький человек в мире. Младенцу было всего 6 недель.

Губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт, именно там это произошло, заявил, что это самая молодая смерть от COVID-19 во всем мире, передает CBC.

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Сейчас с неистовой грустью мы можем подтвердить первую детскую смерть в Коннектикуте, связанную с COVID-19. В конце прошлой недели 6-недельного новорожденного с района Хартфорд не доставили в больницу, а потому не смогли спасти. Тестирование подтвердило вчера вечером, что новорожденный был заражен вирусом COVID-19,
–  написал Ламонт в Твиттере.

Издание отметило, что хотя у новорожденного тест показал положительный результат на коронавирус, но точную причину смерти называть рано. По процедуре надо провести еще много тестов.


Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Новости США Дети Медицина
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