В США утвердили использование портативного МРТ

Управление продовольствия и медикаментов (FDA) позволило компании Hyperfine Research начать продажи своего портативного аппарата для магнитно-резонансной томографии.

Новый портативный МРТ значительно меньше традиционных томографов и его можно легко передвигать благодаря тому, что у него есть колесики, пишет Hiperfine Research.

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С помощью МРТ специалисты получают трехмерную модель любого участка человеческого тела с высокой детализацией. МРТ используется для диагностики опухолей головного мозга, заболеваний позвоночника или суставов. Впрочем, традиционный МРТ весит примерно так же, как автомобиль, и стоит свыше 200 тысяч долларов. Кроме того, аппарат требует мощной электросети.

Между тем осенью 2019 года Hyperfine Research презентовали портативный магнитно-резонансный томограф. Этот аппарат можно с легкостью использовать в больницах, и пациенту не нужно куда-то идти или ехать – МРТ можно выполнить прямо в палате, подключив устройство к обычной розетке. А управлять процессом можно с помощью планшета.



Портативный МРТ / hyperfine.io

Несмотря на то, что цена еще не известна, производитель заявляет, что новое устройство стоит в 20 раз меньше, чем традиционное.

В компании уже начали сбор предварительных заказов для продаж, которые должны начаться летом.

Пока что с помощью МРТ можно сканировать только голову, впрочем разработчики обещают, что он подходит для обследования и других частей тела.

Однако в компании отмечают, что новый МРТ не является заменой старому, а только полезным дополнением. Новый прибор предназначен для экспресс-диагностики пациентов с подозрением на инсульт и тех, кому не по карману традиционное обследование.

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