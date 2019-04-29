В США впервые доставили донорский орган дроном

В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) человеческую почку, предназначенную для трансплантации, доставили из больницы в медицинский центр дроном. Расстояние между ними – 5 километров.

Процесс транспортировки длился всего 10 минут. Его обеспечивали ученые из местного университета и команда проекта по развитию аэрокоммуникаций AiRXOS. По их мнению, использование дронов – это важный шаг к повышению надежности системы доставки донорских органов и медицинских препаратов, пишет USA Today.

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Такие дроны отличаются от бытовых. В них встроена специальная система мониторинга органа в режиме реального времени, которая отправляет данные на оборудование медицинского персонала.

Медики больницы Святой Агнессы убеждены, что транспортировка донорских органов с помощью дронов снизит затраты на их доставку традиционным путем.

Кстати, 44-летняя Трини Глиспи, для которой и перевозили почку дроном, успешно перенесла операцию по трансплантации органа.

В США человеческий орган для трансплантации доставили дроном: видео