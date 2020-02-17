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В США врач покончил жизнь самоубийством из-за того, что врал о вакцинации

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Вакцинация в мире / unsplash.com

В Чикаго врач Ван Койнис совершил самоубийство, оставив записку о том, что жалеет о своих неправильных поступках в отношении вакцинации детей.

Как врач отметил в записке, по просьбе родителей он не вакцинировал детей, но в учете отмечал обратное, сообщает CNN.

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Мужчину нашли мертвым еще в сентябре 2019 года, впрочем, его записка стала причиной расследования.

На протяжении многих лет Койнис был очень уважаемым врачом. Но записка, которую он оставил после себя, демонстрировала, что он ужасно жалел о том, как делал прививки в течение последних 10 лет,
– сказал шериф округа Кук Томас Дарт.


Доктор Ван Койнис / CNN

Как пишет издание, Койнис получил лицензию и практиковал медицину с 1991 года в Иллинойсе. Все дети этого штата, которые посещают детские сады и школы, обязаны вакцинироваться, согласно законодательству.

Во время расследования органы власти не смогли определить, кто из пациентов врача был вакцинирован, а кто нет.

Напомним, что в Украине решение о допуске невакцинированных детей в школы принимается дирекцией учебного заведения.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровье Новости США Вакцинация Самоубийство
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