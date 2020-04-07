В США врачей могут уволить с работы за недовольные посты в фейсбуке во времена вспышки COVID-19

Медицинские работники в США могут потерять свою работу, если будут жаловаться в социальных сетях на опасные условия, в которых им приходится работать во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В материале говорится об истории 38-летней медсестры Джонни Портер, которая сделала селфи в хирургической маске в West Hills Hospital and Medical Center вблизи Лос-Анджелеса. Женщина опубликовала снимок в фейсбуке и в подписи добавила, что обеспечение выдают строго ограниченными частями из запертой комнаты, и попросила друзей пожертвовать средства защиты.

Также медсестра написала в частную чат-группу со своими коллегами о том, что ее пациенты являются исключительно инфицированными коронавирусом, и она даже отметила список палат, в которых лежат больные.

Через два дня женщину уволили из больницы без сохранения зарплаты. По словам медсестры, ее обвинили в нарушении политики клиники, социальных сетей, а также закона США о "Переносе медицинского страхования и ответственности" (HIPPA), который защищает личные данные пациентов.

Однако Портер считает, что ее сообщения в социальных сетях не были нарушением. Как говорится в Bloomberg, на территории США больницы вводят ограничения работникам относительно коммуникации с прессой, а также контролируют сообщения в социальных сетях. Так, все публикации об условиях их труда должны быть удалены.

К примеру, в клинике, где работала Портер, разместили объявление: "Напоминаем коллегам, что они не могут рассчитывать на приватность, когда размещают информацию на сайтах социальных сетей. Компания сохраняет за собой право использовать социальные сети для отслеживания комментариев или обсуждений о компании, ее коллегах, пациентах и индустрии, размещенных в интернете".

Профессор биоэтики Нью-Йоркской школы медицины Артур Каплан заявил, что непонятно, действительно ли руководитель имеет право налагать цензуру на сообщения подчиненных в социальных сетях.



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