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В США зафиксировали первую вспышку нового коронавируса из Китая

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Китайский коронавирус уже в США / Unsplash

Новый китайский вирус обнаружили в штате Вашингтон. Сейчас все больницы пытаются экстренно выявить потенциально зараженных людей.

Больной пациент недавно посещал китайский город Ухань, где и началась вспышка вирусной пневмонии, пишет The New York Times.

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Пациента госпитализировали с пневмонией еще на прошлой неделе, где и проверили его на наличие коронавируса. В статье говорится, что на этих выходных пришло подтверждение на наличие заболевания.

20 января медицинский центр Университета Вандербильта в Нашвилле приказал расспрашивать о визитах в Китай каждого пациента, который обращается за помощью с лихорадкой или респираторными симптомами. Вероятнее всего, сейчас все больницы начали делать так же.

МОЗ Украины предупредил Государственную пограничную службу Украины о возможности вспышки и предоставил рекомендации по выявлению инфекции.

22 января ВОЗ соберется в Женеве чтобы решить, объявлять ли вспышку "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей международный интерес". Это редкая отметка, которая используется только для тяжелых эпидемий.

 
Симптомы китайского коронавируса:
  • лихорадка;
  • головная боль;
  • кашель;
  • затрудненное дыхание;
  • слабость.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Пневмония в Китае 2020 Инфекция Новости США
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