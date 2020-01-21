В США зафиксировали первую вспышку нового коронавируса из Китая
Новый китайский вирус обнаружили в штате Вашингтон. Сейчас все больницы пытаются экстренно выявить потенциально зараженных людей.
Больной пациент недавно посещал китайский город Ухань, где и началась вспышка вирусной пневмонии, пишет The New York Times.
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Пациента госпитализировали с пневмонией еще на прошлой неделе, где и проверили его на наличие коронавируса. В статье говорится, что на этих выходных пришло подтверждение на наличие заболевания.
20 января медицинский центр Университета Вандербильта в Нашвилле приказал расспрашивать о визитах в Китай каждого пациента, который обращается за помощью с лихорадкой или респираторными симптомами. Вероятнее всего, сейчас все больницы начали делать так же.
МОЗ Украины предупредил Государственную пограничную службу Украины о возможности вспышки и предоставил рекомендации по выявлению инфекции.
22 января ВОЗ соберется в Женеве чтобы решить, объявлять ли вспышку "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей международный интерес". Это редкая отметка, которая используется только для тяжелых эпидемий.
- лихорадка;
- головная боль;
- кашель;
- затрудненное дыхание;
- слабость.
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