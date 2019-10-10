В США женщина едва не погибла из-за использования тампонов
Женщина из Северной Каролины едва не погибла от синдрома токсического шока, который появился из-за использования супер-поглощающих тампонов. Она провела в больнице 11 дней, а 4 провела в реанимации.
Сначала 32-летняя Грета Зарате несколько дней лечила симптомы простуды, однако ее состояние начало стремительно ухудшаться, сообщает Fox.
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У женщины болели мышцы и кружилась голова, ее постоянно тошнило и мучила диарея. Женщина думала, что просто заболела и не придавала этому сильного значения. Однако с каждым днем она ослабевала, а лихорадка становилась сильнее.
К счастью, сестра Греты, которая работает в больнице медсестрой, таки заставила ее сходить к врачу. Результаты показывали пониженное давление и увеличенную селезенку.
Женщина провела 4 дня в реанимации из-за использования тампонов
После взятия мазка из влагалища стало понятно, что у женщины токсический шок. Врачи нашли стафилококковую инфекцию, которая возникла в результате микроскопических надрезов, которые образовались после извлечения тампона.
Токсический шок может быть вызван бактериями золотистого стафилококка или бактериями стрептококка группы А. Хотя это чаще всего связывают с использованием тампонов, он может возникнуть у любого, включая детей.
- Высокая температура;
- Низкое кровяное давление;
- Рвота;
- Диарея;
- Сыпь;
- Спутанность сознания;
- Боль в мышцах;
- Покраснения глаз, рта и горла;
- Судороги;
- Головная боль;
Если не диагностировать токсический синдром вовремя, это может привести к потере конечностей или даже смерти.
Важно! Тампон должен заменяться вовремя, в соответствии с вашим потоком крови и размером. Супер-поглощающие тампоны должны использоваться только для действительно "тяжелых дней", нормальные для регулярных и обычных дней, а под конец критических дней, когда выделений немного, лучше использовать тампоны с наименьшим количеством "капель".
Когда вы вытаскиваете сухой тампон из своего тела, он может оставлять на стенках влагалища крошечные ранения, которые позволяют бактериям попадать в вашу кровь.
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