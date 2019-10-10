В США женщина едва не погибла из-за использования тампонов

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Вред тампонов
Вред тампонов / womenshealth

Женщина из Северной Каролины едва не погибла от синдрома токсического шока, который появился из-за использования супер-поглощающих тампонов. Она провела в больнице 11 дней, а 4 провела в реанимации.

Сначала 32-летняя Грета Зарате несколько дней лечила симптомы простуды, однако ее состояние начало стремительно ухудшаться, сообщает Fox.

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У женщины болели мышцы и кружилась голова, ее постоянно тошнило и мучила диарея. Женщина думала, что просто заболела и не придавала этому сильного значения. Однако с каждым днем ​​она ослабевала, а лихорадка становилась сильнее.

К счастью, сестра Греты, которая работает в больнице медсестрой, таки заставила ее сходить к врачу. Результаты показывали пониженное давление и увеличенную селезенку.


Женщина провела 4 дня в реанимации из-за использования тампонов

После взятия мазка из влагалища стало понятно, что у женщины токсический шок. Врачи нашли стафилококковую инфекцию, которая возникла в результате микроскопических надрезов, которые образовались после извлечения тампона.

Токсический шок может быть вызван бактериями золотистого стафилококка или бактериями стрептококка группы А. Хотя это чаще всего связывают с использованием тампонов, он может возникнуть у любого, включая детей.

 
Токсический шок – симптомы
  • Высокая температура;
  • Низкое кровяное давление;
  • Рвота;
  • Диарея;
  • Сыпь;
  • Спутанность сознания;
  • Боль в мышцах;
  • Покраснения глаз, рта и горла;
  • Судороги;
  • Головная боль;

Если не диагностировать токсический синдром вовремя, это может привести к потере конечностей или даже смерти.

Важно! Тампон должен заменяться вовремя, в соответствии с вашим потоком крови и размером. Супер-поглощающие тампоны должны использоваться только для действительно "тяжелых дней", нормальные для регулярных и обычных дней, а под конец критических дней, когда выделений немного, лучше использовать тампоны с наименьшим количеством "капель".

Когда вы вытаскиваете сухой тампон из своего тела, он может оставлять на стенках влагалища крошечные ранения, которые позволяют бактериям попадать в вашу кровь.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение Медицина Профилактика заболеваний Женское здоровье Новости США
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