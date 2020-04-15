В США женщина родила, находясь в коме из-за COVID-19: детали

В американском Вашингтоне женщина, которая находилась в медикаментозной коме после заражения коронавирусом COVID-19, родила ребенка.

Анджела Примаченко обратилась к врачам на 33 неделе беременности. Она жаловалась на симптомы, которые считала следствием аллергии. Тесты подтвердили, что женщина инфицирована коронавирусом COVID-19, сообщает Insider.

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Через некоторое время ее состояние резко ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачам пришлось ввести 27-летнюю женщину в медикаментозную кому – в пределах лечения, а также, чтобы защитить ребенка.

6 апреля женщина пришла в себя и поняла, что уже родила. Примаченко выписали из больницы, но она до сих пор не смогла подержать свою дочь на руках – ребенок пока находится в отделении интенсивной терапии новорожденных.

В то же время врачи показали ее родным через видеочат.

Медики сообщили, что у младенца – отрицательный тест на коронавирус. Отметим, что у мужа Примаченко и 11-месячной дочери также не выявили инфекцию.

На своей инстаграм-странице новоиспеченная мама опубликовала трогательное видео. На нем видно, как женщину вывозят из отделения интенсивной терапии, а все присутствующие встречают ее аплодисментами.

Женщину встречают аплодисментами в больнице: смотрите видео

К слову, врачи проследили за состоянием беременных женщин с коронавирусом в китайском городе Ухань. Они уверяют, что согласно последним данным, возбудитель инфекции не передается от матери к ребенку.

Подробнее о течении COVID-19 во время беременности и его влиянии на детей – читайте здесь.