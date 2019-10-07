В США женщина с двумя вагинами родила ребенка

У миссис Роу две шейки матки и две утробы, из-за чего врачи говорили ей, что риск не стать матерью составляет 90%. Это история о женщине с редкой патологией, которая потеряла одного ребенка, однако смогла уберечь другого.

О своей патологии Элеонор Роу узнала случайно в 2013 году, когда пришла заморозить свою яйцеклетку. Тогда у нее обнаружили две вагины, две утробы и две шейки матки, сообщает Daily Mail.

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Элеонор очень хотела детей, однако ей было почти тридцать и она решила заморозить свою яйцеклетку, чтобы смочь родить от мужчины, с которым в будущем создаст семью. Также Элеонор рассказывает, что никогда даже и не узнала бы о своем диагнозе.

Через два года после обнаружения матки дидельфис женщину прооперировали и забрали стенку, которая разделяла вагины. Это очень редкий диагноз, с которым женщины могут иметь детей, однако с очень низкой вероятностью.

Матка дидельфис – это Это двойная матка с двумя отдельными шейками, а иногда и с отдельными ножнами.

Впоследствии Элеонор познакомилась с хорошим парнем Крисом и в 2018 году вышла за него замуж. Через несколько месяцев пара узнала, что у них будет ребенок. Однако оказалось, что плод закрепился в правой утробе, которая была у Элеоноры слабее.



Заветное свадьба Элеоноры и Криса / Facebook

В первом триместре беременности молодых супругов разбила новость о том, что ребенок умер в утробе. Тело Элеоноры было не способно самостоятельно "выбросить" ребенка, поэтому пришлось вмешиваться хирургам. Врачи никогда не оперировали человека с такой анатомией, из-за чего женщина пролежала на операционном столе около 8 часов.

После операции ее заверили, что если пара решится на еще одну беременность – это будет еще сложнее.

Сразу после похорон первого ребенка Элеонор узнала, что снова беременна. Ее беременность сразу отметили как "с высоким уровнем риска" и обследовали еженедельно.

Женщина рассказывает, что это был очень странный период в ее жизни. Она была разбита и оплакивала потерю, но в то же время радовалась новой возможности стать матерью.

Элеонор Роу “ Это было как подарок... Мы только попрощались с одним ребенком и сразу еще один пришел к нам.”

Лишь когда беременность перешла хронологическое деление 20 недель, у Элеонор появилась надежда, что она таки сможет родить второго ребенка.

На 24 неделе беременности появилась новая проблема, ведь оказалось, что у нее холестаз – серьезное нарушение печени, которое может привести к мертворождению.

Однако благодаря постоянному надзору врачей и поддержке родственников и друзей, на 35 неделе Элеонор родила младенца с прекрасным именем Хоуп (Хоуп в переводе с английского – Надежда – ред.).



Младенец Хоуп / Daily Mail

Миссис Роу сказала, что она хочет подарить всем женщинам чуточку надежды.

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